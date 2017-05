La lectura y sus beneficios [VIDEO]

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un sabroso arroz con pollo con presa grande y ensalada criolla. “María, la falta de lectura es cada vez más notoria, especialmente en los jóvenes. En estos tiempos, los chicos no leen por dedicarse a otras actividades como los videojuegos, la televisión o simplemente porque no les gusta, lo cual tiene que ver con la voluntad. Y esto depende del hogar, de los colegios y de las universidades. Si no hay un pleno convencimiento de la importancia de la lectura ni nos causa satisfacción leer, no vamos a tener motivación para hacerlo. En las redes sociales circulan fotos donde cientos de jóvenes de un país aparecen en discotecas o chateando por sus Smartphones, mientras que, al lado, estudiantes japoneses hacen largas colas para ingresar a una biblioteca. Eso demuestra que se trata de un asunto de formación, es un hábito que está como un chip en el cerebro. La lectura es un vehículo para el aprendizaje, el desarrollo de la inteligencia y la adquisición de cultura. En San Borja se acaba de inaugurar la Feria del Libro y ojalá las cifras de asistentes nos demuestren que se está recuperando el interés por la lectura. Aquí te dejo algunas de las razones por las que leer es importante.



- Ejercita el cerebro, activa nuestra imaginación y aumenta la capacidad de concentración. Ayuda a pensar mejor y aumenta la memoria.



- Relaja el cuerpo y calma la mente. Leer es la medicina perfecta para bajar los niveles de estrés, siempre y cuando se haga a conciencia y con regularidad.



- Potencia la capacidad de observación, de atención y de concentración.



- Desarrolla la capacidad de juicio, de análisis, de espíritu crítico.



- Al permitirnos conocer más, mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales.



- Aumenta la inteligencia creativa. En la actualidad ser más creativo es más valorado que en el pasado y la lectura ayuda mucho a lograrlo.



- Refuerza la formación estética y educa la sensibilidad, lo cual estimula la percepción hacia el arte y los buenos sentimientos.



- Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el vocabulario y mejora la ortografía.



- Facilita la exposición del pensamiento y posibilita la capacidad de pensar.



- Es un buen entretenimiento. Las personas que disfrutan de la lectura pueden llegar a encontrar en ella un gran pasatiempo”.



Tiene razón mi amigo Gary, da gusto conversar con él porque es un periodista que lee mucho. Me voy contenta, cuídense.

