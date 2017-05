Mario Irivarren: El caso de su hermano y la búsqueda de la plata fácil

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un bistec a la inglesa con papas doradas, ensalada de tomate, lechuga y, para tomar, un emoliente al tiempo. “María, la captura con siete kilos de cocaína de Ricardo Irivarren, de 27 años, hermano del chico ‘reality’ Mario Irivarren, ha dolido a muchos seguidores de este último. Mario tiene la imagen de un muchacho bueno, emprendedor y trabajador, que incluso ha laborado en un conocido restaurante de comida rápida.

Es más, Mario Irivarren siempre se ha mostrado orgulloso de haber sido empleado en ese lugar. Cuando ingresó a los programas de ‘reality’ cambió su suerte, porque comenzó a ganar un dinero importante. Fue así que hasta pudo comprarse un lindo carro, porque le encantan los vehículos. Además, adquirió para su mamá un terreno para construir y le pueda generar una entrada económica. Se afirma también que a su hermano hoy detenido, y mayor por un año, lo ayudaba con dinero. Lamentablemente, parece que ese muchacho quería la plata fácil, eligió el mal camino y hoy paga las duras consecuencias. El problema es que también afecta a su hermano, cuya imagen de todas maneras se ve perjudicada.

El caso del hermano de Mario Irivarren debe servir de ejemplo para los miles de jóvenes, que muchas veces se ven tentados a hacer cosas indebidas con tal de tener plata fácil para darse la gran vida, comprando joyas, ropas de marca, hacer viajes de placer e ir a las fiestas más exclusivas. Lo mejor que un joven puede hacer es aprovechar el tiempo y estudiar todo lo que pueda. Además, dedicarse a un trabajo honrado y vivir su realidad. Es decir, si ganas mil soles, adecúate a ese presupuesto.

Hermano de Mario Irivarren en el momento que es presentado a la prensa. (Video Trome/José Yucra)

Por supuesto, eso no quiere decir que te conformes, pues debes seguir trabajando duro por mejorar tu situación y la de tu familia. Pero la clave está en tener paciencia, en no desesperarse por disfrutar de las cosas buenas de la vida. Si las quieres, debes entender que obtenerlas de manera honrada te costará esfuerzo y tiempo. No hay otra forma, salvo que recibas una herencia o ganes la lotería. Por eso digo que estudiar es el camino más seguro para el progreso.

Los padres, por su parte, tienen bastante responsabilidad en la crianza de sus hijos. Desde pequeños hay que inculcarles el amor por el trabajo y la vida decente. Pero hay que enseñarles con el ejemplo y siempre mantener la disciplina. Se debe dejarles bien claro que todas sus decisiones y acciones tendrán siempre consecuencias y, por eso, antes de hacer, deben reflexionar. Igualmente, hay que vigilar las amistades con las que andan, sus actividades, para encaminarlos si vemos que están fallando”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.