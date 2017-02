Masacre en Independencia: ¿matanza se puede repetir? [VIDEO]

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un espectacular pollo al horno con ensalada rusa y arroz bien graneadito. Además de una jarrita de agua de manzana heladita. “María, este caso del psicópata que mató a 4 personas y dejó heridas a diez porque le decomisaron su carrito sanguchero ha causado conmoción en la ciudadanía. Algunos especialistas comentan que este tipo de actitudes se pueden repetir, ya que hay depresión y frustración en miles de peruanos. Por mi trabajo en la calle, veo con frecuencia a personas molestas, irritadas y a punto de explotar. Pero no solo es el estrés que viven a diario, también están las enfermedades mentales que -muchas veces- no las tratan o ignoran que las padecen. Según cifras del Ministerio de Salud, estos males afectan a más de 5 millones de personas en el país; sin embargo, la mayoría de ellas no recibe el tratamiento especializado que se necesita. Algo alarmante. Existen varios trastornos mentales, pero los más frecuentes son la depresión y la ansiedad. La primera la padecen cerca de 1 millón 700 mil peruanos y la segunda, 1 millón 200 mil. Otra enfermedad de temer es la esquizofrenia, que afecta al 2% de la población peruana. Este mal, que requiere de un tratamiento con fármacos, se caracteriza por alucinaciones constantes, delirios y miedo. El paciente puede llegar a la agresión e incluso causar la muerte. El trastorno bipolar es otra enfermedad mental que crece en el Perú. Se caracteriza por el cambio extremo de ánimo.

Es decir, quienes lo padecen pueden mostrarse alegres e inmediatamente ingresar a un cuadro de tristeza. Son unos 300 mil compatriotas que sufren este mal, que puede llevarlos a algún tipo de adicción y al suicidio. Los bipolares presentan también problemas para relacionarse con las personas de su entorno social (colegio, universidad, trabajo) y suelen tener historias de relaciones interpersonales tempestuosas. Se desconoce la causa exacta de su origen, pero se cree que es genético, ya que frecuentemente se da en personas con antecedentes familiares de bipolaridad. Frente a todo esto, se recomienda, sobre todo a los padres, observar si sus hijos presentan cambios de carácter (si explota con facilidad, si es impaciente, intolerante, impulsivo, agresivo, violento o le es difícil comunicarse), ya que si esto es parte de su quehacer diario, debe ser evaluado por un especialista para recibir un tratamiento oportuno. El aumento de las enfermedades mentales en el país también se debe a que las políticas de Estado no son las adecuadas para atenderlas. Por lo general, las personas que padecen una de estas enfermedades no aceptan su mal. Por eso, necesitan el apoyo de sus familiares para persuadirlas y encaminarlas en un tratamiento que precisa de paciencia, dedicación y tiempo. Lo grave es que no hay muchos psiquiatras en el Perú”. Mi amigo Gary tiene razón. Me voy algo preocupada. Cuídense.

