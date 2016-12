Un mejor año para todos (II)

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por unos espectaculares tallarines verdes con churrasco frito y una jarrita de chicha morada fría. “María, el 2017 está a punto de comenzar y ayer hablaba de los consejos de los especialistas en salud mental para recibir el Año Nuevo. Pero hoy quiero hablarte de lo que podemos hacer para que en los próximos 365 días estemos bien en familia, con los amigos y compañeros de trabajo. Solo es cuestión de poner de nuestra parte y rodearnos de gente positiva. Sé que habrá momentos malos y difíciles, pero de ellos hay que aprender y siempre tener nuestra mente puesta en que vamos a lograr nuestros objetivos.

Lo importante de la convivencia familiar es el respeto mutuo y disfrutar de la compañía de cada uno.



La familia siempre es primero, tengan una historia y desarrollen actividades que los unan todavía más.



A los padres: No todo es trabajo, estén pendientes de sus hijos, pues el tiempo pasa rápido y ellos harán su propia vida.

Aunque estén alejados, siempre hay que mantener el contacto. Esa unión no se debe perder.



La amistad es uno de los valores más preciados y es algo que debemos trabajar y proteger en todo momento.



La honestidad es pilar de la amistad. No hay que acumular resentimientos ni criticar a las espaldas.

Cuando estemos en momentos de adversidad, el optimismo y buenas vibras nos ayudarán a seguir adelante.



No olvidar que errar es humano y perdonar es divino. Nunca debemos juzgar si no queremos ser juzgados.



Hay que escuchar, siempre dar la cara por nuestros actos y no dejar que otros acepten nuestras culpas.

En el trabajo hay que saludar y despedirse de los compañeros. Esto mejora el ambiente laboral.



Una buena forma de conectarse con la gente del entorno laboral es almorzar con ellos. Así se crean lazos.



Respetar a los demás teniendo el lugar de trabajo limpio y ordenado. No cuesta nada y da una imagen seria.

No ser celoso con lo que se hace. Si se puede enseñar alguna tarea, hay que hacerlo. Eso refleja trabajo en equipo.



No tener miedo de pedir ayuda. Si hay algo que engrandece es la humildad y aprender de los demás.



Considerar a los compañeros como de la familia y tratarlos como nos gustaría ser tratados.

Si ponemos en práctica estas reglas de convivencia, podemos hacer que en el 2017 nos vaya mucho mejor”. Pucha, una vez más, mi amigo tiene razón. Me voy, cuídense.