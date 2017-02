El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un lomito al jugo con perejil picado, arroz blanco graneadito y para tomar una jarrita de agua de cocona heladita. “María, cuando un gobierno no escucha el clamor de la gente, cuando permanece de espaldas a su pueblo, es muy peligroso. Los gobernantes tienen que sentir el pulso de la calle y actuar en consecuencia. Porque esta es una democracia. Lo digo por el debate, cada vez más intenso, sobre la ‘ideología de género’ que está incluida en el Currículo Nacional de Educación Básica, que entrará en vigencia este año en los colegios y se aplicará con nuestros niños. Los integrantes del colectivo ‘Con mis hijos no te metas’, la gran mayoría padres de familia, están preocupados e indignados con esta situación por lo que anuncian una movilización multitudinaria para el sábado 4 de marzo.



Están cansados de reclamar que se retire del Currículo Nacional toda la terminología de la ‘ideología de género’ y no se les hace caso.



La ministra de Educación, Marilú Martens, operadores políticos del gobierno, algunas organizaciones con muchos intereses económicos y otros personajes pagados por el Ministerio de Educación, haciendo gala de una monumental arrogancia, simplemente no los escuchan y siguen adelante, imponiendo sus criterios personales. Ellos niegan que exista la tan mentada ‘ideología de género’, dicen que es un invento de gente ignorante que se opone a la igualdad y el respeto para hombres y mujeres. ¿Pero qué padre de familia, con dos dedos de frente, puede estar en contra de valores tan importantes? ¿Quién no quiere que su hijo varón aprenda a respetar a las mujeres?



Los dirigentes de ‘Con mis hijos no te metas’ están convencidos de que los propulsores del nuevo Currículo Escolar se aprovechan de esos valores, la igualdad y el respeto, al decir que luchan por ellos, para meter de contrabando, de forma solapada, la ‘ideología de género’, a la que califican de ‘veneno’, pero cuya existencia se empeñan en negar con el objetivo de no generar un natural rechazo. Con este tema se le pretende decir a niños de 5, 6, 7, 8, o 9 años que exploren su sexualidad y que ser hombre o mujer no es algo natural, sino algo que se va ‘construyendo socialmente’. ‘La sexualidad se puede elegir con toda libertad sin importar el sexo con el cual nacieron’.



Eso no se puede permitir. Por eso la marcha del 4 de marzo será multitudinaria, pues señalan que el Estado no tiene que promover ninguna ideología ni construir la identidad de los chicos, ya que ellos ya nacieron con una identidad que debe ser respetada. Lo que se debería hacer es promover la igualdad de oportunidades plenas para todos, sin importar la raza, el sexo, si es homosexual, nivel económico o cultural, si es gordo o flaco, chiquito o grande, cristiano o ateo. ¡Porque todos somos seres humanos!”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.