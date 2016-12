Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un lomito al jugo con arroz blanco graneadito y una chicha morada, que es buena para prevenir el cáncer. “María, se acerca la Navidad y con ello las compras de fin de año, del estrés. Desde hace al menos dos semanas ya se nota un aumento considerable de gente en el ‘Mercado Central’ y ‘Mesa Redonda’, sobre todo los fines de semana. Aunque la Navidad conmemora el Nacimiento de Jesús y es sinónimo de paz y amor, y de la unión familiar, miles de personas comienzan su padecimiento. Esto por la preocupación de conseguir dinero para comprar regalos, para encontrar tiempo para hacer las compras, por tener que soportar horas en el micro o la combi por los embotellamientos que empeoran en esta época. Las estadísticas señalan que en diciembre hay más accidentes e intentos de suicidio. Como si fuera poco, aumentan los robos y estafas, los clonadores están más activos y los ‘marcas’ andan al acecho. Para disfrutar la Navidad, en paz y seguros, los expertos dan consejos que vale la pena tener en cuenta:

- Asegure puertas y ventanas de su vivienda. Trate de no dejarla sola, pues aumentan los robos de casas.



- No retire fuertes sumas de dinero del banco. Además, vaya acompañado.



- Trate de no usar cajeros automáticos de noche, en zonas alejadas o solitarias. No acepte la ayuda de ningún extraño.



- Evite sentirse mal si no puede comprar un regalo caro. La Navidad no es solo dinero, sino amor, unión y comprensión.



- Si se siente deprimido (triste la mayor parte del tiempo, llora sin razón aparente, está irritable, pensamientos negativos, entre otros síntomas), busque la ayuda profesional de un psicólogo.



- Rodéese de gente, comparta con amigos y familiares.



- Cambie los ambientes que le traen malos recuerdos.



- Realice actividades que le generen placer.



- Cuide su alimentación y horas de sueño para evitar el estrés.



- Practique algún deporte, si es posible, al aire libre.



- Cuando vaya al trabajo o a estudiar, salga unos 20 minutos antes de lo habitual, pues aumentan los embotellamientos vehiculares.



- Por último, no exagere con el consumo de alcohol y mucho menos maneje en estado de ebriedad, pues puede acabar en la cárcel. Dedique su tiempo a la familia. Haga que sus hijos, pareja, padres, hermanos y otros se sientan felices. Así usted será feliz”. Gary tiene razón.

