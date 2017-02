País de emprendedores

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un poderoso sudado de pescado y mariscos con arrocito blanco, rocoto en rodajas, limón y, para tomar, una jarrita de emoliente con cebada. “María, leía ayer la entrevista a la economista Claudia Rey, en la página de Emprendedores de Trome, y se confirma que cuando uno decide apostar por algo, no hay obstáculo que no pueda superar si le pone pasión, disciplina y mucha creatividad a lo que hace.



La joyería ‘Baliq’ se inició en pleno segundo gobierno de Alan García, con terrorismo e hiperinflación, pero ella jamás se dio por vencida y ahora tiene 22 ‘corners’ en los principales malls del país. Muchos hombres y mujeres inician por su propia cuenta negocios que les permitan sobrevivir y mantener a la familia. Por eso, cada año se registran cerca de 300 mil empresas nuevas, pero lamentablemente se cierran unas 200 mil. Esto último ocurre, sobre todo, por la falta de capacitación, poco conocimiento del negocio y del mercado, y los bajos o nulos ingresos económicos. El peruano es emprendedor por naturaleza, bien ‘chamba’ y se las busca para vivir, sin miedo, con empuje, pero está claro que muchas veces esa fuerza sola no basta.



¡Hay que prepararse! Por eso, sería extraordinario que en los colegios, institutos y universidades se llevara un curso obligatorio de emprendimiento o negocios. Un curso que enseñe a los jóvenes todo lo que se debe saber para abrir un negocio, poder sostenerlo y hacerlo crecer. Más ahora que el Perú tiene firmados 20 tratados de libre comercio, lo que representa una maravillosa oportunidad para hacer negocios con otros emprendedores o empresas chicas y grandes de casi cualquier país del planeta. Encima, Internet nos conecta facilito con el mundo. Tendríamos más peruanos exitosos, se reduciría la pobreza, se crearían más puestos de trabajo y el país avanzaría.



A continuación, algunos tips para abrir un negocio:



* Estudia el mercado. Para tener un conocimiento real de lo que existe y de lo que se necesita.



* Detecta las necesidades de tus clientes. Lo que desean, lo que no les ofrecen otros.



* Estudia a tu competencia. No cometas sus errores y ofrece algo nuevo.



* Transforma tu idea en un negocio. Escribe en un papel cómo funcionará tu empresa.



* Disposición para el cambio. Si la gente cambia, adáptate si no quieres fracasar.



* Acude a exposiciones. Encontrarás más oportunidades de negocio, nuevas ideas y posibles socios.



* Capacítate. Debes conocer las técnicas para liderar equipos de alto desempeño, ganar clientes y vender más.



* Acércate a los expertos. Comparte tu proyecto con consejeros, quienes te ayudarán a afinar todos los detalles, te darán asesoría y tips”.



