Pancholón y el diccionario del 'tramposo' 

El Chato Matta llegó al restaurante por una espectacular causita rellena de cangrejo y de segundo, un arrocito con choros y salsita criolla. Para la sed, se pidió una jarrita de agua de cebada heladita. “María, hace una semana se produjo un picante encuentro en el sauna privado de Pancholón, donde son reyes los ‘Matreros del Lawn Tennis’. ‘Ese gordito ya fue’, repetía a cada rato el famoso doctor Chotillo. ‘Ya entramos al 2017 y la única que le para balón es su psicóloga, mientras yo veraneo en mi casa de playa de tres pisos con una charapita más rica que Milett’. María, la verdad es que el cirujano se hizo conocido gracias a Pancholón. Pero después pegó el salto. Se compró dos camionetones y chorreaba su tarjetita a cualquier mujer que se le cruzaba por la calle. Pero, ¿por qué la bronca?, se preguntaban los sauneros, a más de 50 grados, con eucalipto, muña y manzanilla. El doctor no le perdona a Pancho que lo haya partido con su ‘burrier’ y, cada vez que puede, lo tira mal. ‘Está en decadencia, solo levanta mostritas. Ya no corre...’. En eso, Pancho se apareció en el sauna. ‘Chotillo -le dijo-, veo que te tiemblan las canillas. Tú sabes que tengo cerca de 30 años caminando la noche, que es mi amiga, amante y cómplice de mis aventuras. Te enseñé el mundo de la canallada y los foquitos rojos. Me tomé el trabajo de escuelearte. Chotillo, la clase no se compra de viejo ni se aprende en la esquina. Veo que, en el fondo, me envidias. Ahora te botas con tu casa de playa en el sur, pero mi viejito ‘Mazamorra’ construyó una a fines de los 70 en Santa Rosa, donde vivían, en ese tiempo, millonarios y artistas famosos como Tulio Loza. No te compares conmigo y, más bien, cuídate. Te regalas mucho en sitios picantes y un día vas a perder. Ahora andas rodeado de chupamedias que dicen que son tus amigos, pero cuando te volteas, pulsean a tu escultural Mery. Apunta frases nuevas que incluiré en mi Diccionario Real de la Tramposería:



- Alibabá: ladrón, ratero, apretón.



- Centrar: traicionar a alguien para que lo capturen o asesinen.



- Batuteros: trafican en las esquinas, salsódromos y discotecas. Llevan ‘merca’.



- Cargar los dados: aumentarle más cosas a la acción. Exagerar lo malo.



- Ese ‘te manda la nube’: persona de malos sentimientos, negativa, mala onda.



- Es el reviente: pata bromista, que hace reír a un grupo de personas, mancha o ‘batería’.



- Camina para que te conozcan: consejo para los principiantes, novatos y ‘tirapiedras’ que buscan figurar.



- No hables, mantente más ‘Callao’ que Lima: va para los soplones y largadores”. Asu, las cosas que tengo que escuchar. Me voy, cuídense.

