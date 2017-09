El fotógrafo Gary llegó al restaurante por su carapulcra chinchana con carne de res, chancho, gallina, su arroz blanco graneadito y una jarra de cebada calientita para bajar la grasita. “María, vino a buscarme el veterano periodista político ‘Cigarrito’. Llegó con su casaca jean pegadita, panatalón pitillo y botas. Cuando se sacó los lentes oscuros, varias redactoras lanzaron un grito de espanto. Su tez pálida contrastaba con unos ojos inyectados, rojos y vidriosos, producto de tantas amanecidas a puro ron y resacas.



‘Gary, mi hermanito, celebré el triunfo ante Bolivia en la Calle de las Pizzas. Te llamé a las doce y media al diario y el de seguridad me dijo que ya todos se habían retirado y que la edición estaba cerrada. Increíble, en mis tiempos en los diarios que trabajé, cuando jugaba la selección se vivía una fiesta.



Recuerdo un domingo cuando Perú le ganó a la Argentina de Maradona por la eliminatoria para el Mundial de México 1986. Como era de política, no tenía que ir al Congreso ni Palacio. El director, un inmenso gringo, me llamó a la dirección: Estaban el editor de deportes, un ‘Cholo’ intelectual que tenía a varios ‘tigres’ en sus filas, pero siempre paraba alegrón. El ‘Chino’ Domínguez, el mejor fotógrafo del país, su guardaespaldas, un moreno de pinta temible al que apodaban ‘Halcón negro’. ‘Cigarrito -me gritó el director-, me tinca que vamos a ganar y quiero hacer una edición ‘de choque’. Si ganamos aumento el tiraje y las páginas, me zurro en el presupuesto del gerente. Ándate con ‘Halcón negro’ al ‘Dallas’ y te traes veinte pollos a la brasa con sus respectivas gaseosas. Los que vinieron a trabajar en este día especial van a almorzar rico. De allí te vas a ‘Wong’ y me compras 5 botellas de whisky, hielo, y un cajón de Marlboro rojo’.



El director empezó a dar directivas: ‘Cholito -le dijo al jefe de Deportes-, quiero que me traigas al que hizo el gol y a los mejores jugadores aquí, a la Redacción. Haremos un suplemento conjunto, deportes y espectáculos. Maruja, la jefa de espectáculos va a traer a las más deseadas vedettes para que vean el partido aquí, en el diario. Con ellas aquí, ningún pelotero se va a resistir. El director se las sabía todas. Mandaba carros, pagaba taxis, almuerzos. Al ‘Cholo’ intelectual en un momento se le pasó la euforia y me dijo en voz baja: ‘Cigarrito y si perdemos, Maradona y Valdano no perdonan’. Pero el ‘Chino’, el fotógrafo, lo interrumpió: ‘Cholo, no seas negativo. Si el director dice que vamos a ganar, ganamos, comemos rico, chupamos el whisky y nos llevamos a las vedettes, ja, ja, ja’. El ‘Chino’ era la muerte. Un tipazo lleno de vida y un gran pendenciero. Fotografiaba a las mejores bailarinas y vedettes del país y siempre llevaba algo pa’ su rancho.



Esa tarde, el director unió a todas las secciones en torno al partido trascendental. Ganamos 1-0 con gol de Oblitas, el día de la marca de Reyna a Maradona. Esa edición fue de lujo. El director, los editores y redactores se emborracharon por el triunfo hasta la madrugada”. Pucha, ese señor ‘Cigarrito’ cuenta grandes historias, lástima que no guardó pan para mayo. Me voy, cuídense.



Peru 1 - Argentina 0 (Eliminatorias Mexico 86) resumen

