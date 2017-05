¡No dejes esa plata bajo el colchón! Aquí tienen unos buenos consejos

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por unas chitas fritas con ensalada de cebolla y tomate, papas doradas, arroz graneadito, ají limo y bastante limón. Para tomar, un emoliente calientito. “María, llamó la atención la noticia del robo a la casa de una señora en San Borja, de donde se llevaron dos millones de soles, 200 mil dólares y numerosas joyas y aparatos electrónicos. La agraviada cuenta que era lo que había ahorrado desde 1977.

¡Cuarenta años de sacrificios! Sorprende que en estos tiempos todavía haya personas que prefieren guardar bajo el colchón todo su dinero. Hay quienes nunca utilizaron bancos porque les tienen desconfianza, porque creen que se pueden quedar con su plata o porque simplemente les parece una pérdida de tiempo ir a una agencia a retirar y depositar dinero. Prefieren tener su plata a la mano, para moverla en el momento que lo necesiten. Sin embargo, en estas épocas de tanta delincuencia, mantener dinero en casa es un grave riesgo. Algunos consejos para tener en cuenta:

San Borja

En la medida de lo posible, no use dinero en efectivo, sobre todo si son cantidades importantes.



Trate de hacer transferencias de una cuenta a otra.



También puede usar cheques de gerencia.



Si quiere ahorrar, elija una entidad financiera, no guarde su dinero en casa.



Las cajas municipales y algunas financieras ofrecen intereses mucho más altos que los bancos en cuentas a plazo fijo, que pueden ir desde un año en adelante.

Las cajas municipales y financieras son igual de confiables que los bancos, siempre y cuando estén supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Es bueno que también se fije en el historial de cada institución financiera, pues no todas son igual de sólidas.



Las entidades (bancos, cajas municipales, cajas rurales y financieras) supervisadas por la SBS están cubiertas por el Fondo de Seguro de Depósitos, que devuelve a los ahorristas hasta 97 mil 586 soles en caso de que la entidad donde puso su dinero deje de operar regularmente. Por eso es importante poner su dinero en una institución regulada por la SBS.

Ni siquiera piense en depositar su dinero en una institución financiera que no esté supervisada por la SBS, así ofrezca pagarle más intereses. Elegir una entidad informal podría costarle todo su dinero”.



Gary tiene razón, guardar dinero en casa es un peligro. Me voy, cuídense.