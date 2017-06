Relaciones tóxicas: ¿cómo evitarlas?

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un poderoso sancochado con carne de res, pollo, papa, col, choclo y un choricito que le da un rico sabor. También una porción de arroz blanco y rocotito molido. Después se pidió una taza de anís calientito para bajar la grasita. “María, en los últimos días hemos visto casos espeluznantes de asesinatos por parte de hombres desquiciados, que matan sin piedad a las mujeres que un día juraron amar, incluso a los hijos. Esto refleja lo peor de la sociedad en la que vivimos. La salud mental de miles de personas está por los suelos y lo más triste es que estos casos pueden volver a suceder. Con frecuencia vemos que hombres y mujeres inician una relación tan rápido como la terminan. Otros deciden quedarse juntos, a pesar de las peleas y maltratos, hasta que ya no se soportan y buscan huir o ponerle un alto, no siempre de la mejor manera. A muchos jóvenes les ‘sorprende’ que haya matrimonios felices que duren tanto tiempo. ‘Eso era antes’, dicen. Pero la ternura y felicidad de llegar a viejitos junto a la persona amada, debería ser visto como algo real y posible, si ambos miembros de la pareja ponen de su parte. El respeto debe venir tanto de ella como de él, y no permitirse vivir en ‘relaciones tóxicas’. Aquí unos consejos:



- Reconozca por qué quiere tener una relación. No debe ser ‘para estar acompañado’, ‘porque me siento solo’ ni apenas se termina con alguna persona.



- Evite relaciones que lo van a ‘completar’. La pareja no es para llenar ‘vacíos’, sino para compartir, sumar y crecer juntos. Sentirse bien es responsabilidad personal.



- La confianza es clave para una relación saludable. Hay que construirla y respetarla, o será muy difícil recuperarla.



- Las redes sociales, la facilidad de conocer gente en Facebook y de ‘chatear’ por WhatsApp no deben ser carta abierta al acoso ni a la infidelidad.



- ‘Química’ y atracción no es todo. Importan, pero la satisfacción y realización no se basan en la plenitud sexual.



- No espere sentir que ‘ya no soporta’. Es peligroso, pues alguno de los dos, en cualquier momento, podría reaccionar con mayor impulsividad y violencia.



- Cuando acabe su relación habrá dolor, pero evalúe los errores para evitarlo. Frecuente a la familia y amigos, encuentre actividades que le den tranquilidad.



- No acepte pareja que oculta qué hace, dónde vive y que diga frases como ‘No te dije, pero tampoco mentí’.



- El noviazgo es necesario y bonito. Importante para conocer más a la pareja, a su familia, identificar diferencias. Habrá desacuerdos, pero es vital compartir valores.



- Que el miedo o la vergüenza no impidan acabar una relación tóxica y denunciar si hay maltrato”. Gary tiene razón, se debe combinar corazón y razón, para que todo funcione con respeto y verdadero amor. Me voy, cuídense.