Robo a Marina Mora y consejos de expertos en seguridad [VIDEO]

El fotógrafo Gary llegó al restaurante con hambre, porque había trabajado desde tempranito, incluso estuvo en el incendio de la galería ‘La cochera’ y se pidió una ocopa arequipeña y un chanchito al horno con ensalada fresca y rocotito molido. Para la sed, una jarrita de agua de carambola. “María, me llamó la atención el robo a la modelo y empresaria Marina Mora por un valor de 200 mil dólares en joyas. Ella sospecha que el dato para los ‘marcas’ salió de algunos malos trabajadores del aeropuerto quienes revisaron sus cosas, cuando aterrizó de Miami. La escuché declarando indignada que la delincuencia nos está matando día a día, es imparable y le quita a los peruanos honrados todo lo que ganan con mucho esfuerzo y sacrificio. ‘Yo tomo mis precauciones, pero ante una persona que viene con un arma, yo desarmada, no puedo hacer nada, no puedo exponer mi vida’, dijo afligida. Pero la policía debe actuar de inmediato. Lo primero sería interrogar a los trabajadores del aeropuerto que chequearon las pertenencias a su llegada. Los delincuentes se llevaron joyas de diamantes, esmeraldas y oro. Nadie está libre de que pueda ser asaltado, por esta razón, sería bueno tomar en cuenta los consejos de los expertos en temas de seguridad. Aquí van algunos:



* Observar todo. Vea quién está a su alrededor y quién lo sigue a pie, en moto o auto.



* Si cree que lo siguen, busque a un policía. Esto se llama ‘marcar’ a los ‘marcas’.



* Cuando vaya al cajero automático y note algo extraño, no digite su clave y vaya a otro.



* Sea discreto, no comente ni con sus familiares que va a cobrar un dinero, menos por celular o en lugares públicos.



* Acompañe a los ancianos a cobrar su pensión.



* Si es víctima de un robo, no se resista, porque los malhechores tienen el ‘dedo nervioso’ y pueden dispararle.



Asaltan a Marina Mora.

* Si sale de casa, asegúrela muy bien. Hable con vecinos de confianza para que siempre le den un vistazo.



* Trate de no tomar cualquier taxi en la calle. Aborde uno de confianza.



* Si una mujer va a viajar en taxi, debe procurar que alguien la acompañe y tome nota de la placa del vehículo.



* Siéntese en la parte trasera del taxi y, de preferencia, detrás del chofer. Siempre indique usted la ruta a seguir.



* Evite caminar por las calles distraído mirando su celular. Ahora te matan hasta por un teléfono.



* Si se ve en medio de una balacera, arrójese al suelo y colóquese tras algún objeto que lo proteja. Cubra a los niños con su cuerpo”. Qué miedo, pero Gary tiene razón. Me voy, cuídense.