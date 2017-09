Salud: tips para vivir bien 

Mi amigo Gary llegó por una sopa menestrón calientita con fideos canuto, trozos de carne, papas, habas, col y su limoncito. “María, la vida de hoy es mucho más agitada que antes, parece que las horas pasan más rápido y el tiempo no nos alcanza. Por lo general, vivimos agobiados por los problemas del trabajo o familiares, el caos vehicular, la inseguridad ciudadana y la contaminación. Nuestro ritmo de vida, vertiginoso y a veces caótico, está gobernado por el reloj, el ruido excesivo y la prisa para todo. Esto, además de perturbarnos y afectar nuestra capacidad para afrontar los problemas con tranquilidad, abre la puerta al estrés, un mal que causa ansiedad, insomnio, trastornos nerviosos, hipertensión y depresión. El llamado ‘mal del siglo’ hace que los adultos y niños pierdan la confianza, sean inseguros y no controlen sus emociones. En medio de este panorama cargado de problemas y obstáculos, debemos hacer todo lo posible por no complicarnos más y tener una mejor calidad de vida. Aquí te dejo unos tips que pueden servir a tus lectores:



- Simplifica: Nuestro día a día está lleno de objetos, situaciones e incluso personas que resultan prescindibles. Haz tu vida lo más sencilla posible.



- Organízate: Ordena el mundo que te rodea, hazlo más funcional y práctico. Controla tu tiempo, planifica.



- Enfócate: Por lo general, hay muchas cosas por hacer y no sabemos por dónde empezar. Céntrate en la tarea más urgente, concéntrate en ella y termínala.



- Practica el optimismo: Te ayuda a enfrentar cualquier situación de la vida de forma más positiva. Por lo general, las personas que se mantienen estresadas son muy negativas. Vivir sin estrés puede lograrse, en gran medida, solo cambiando de actitud.



- Distánciate: A veces nos concentramos en asuntos complicados que nos impiden llevar una vida plena. Entonces debemos preguntarnos: ¿Importará esto dentro de un año?



- Ten hábitos saludables: Por ejemplo, comer con moderación, evitar los alimentos muy dulces o muy salados, no consumir drogas, hacer ejercicios todos los días y dormir bien (al menos siete horas).



- Mejora tu autoestima: Eso significa mejorar tu relación contigo mismo, tu amor propio.



- Asume la responsabilidad: Debes entender que eres dueño y responsable de tu propio destino.



- Mantén relaciones positivas: Las relaciones con las amistades, la familia y la pareja se basan en la confianza y respeto”.



Qué buenos los tips de mi amigo Gary. Me voy apuradita, cuídense.