Salud: tips para llegar sanos a la vejez 

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un sabroso estofado de pollo, arroz blanco graneadito y su rocotito molido. También se pidió una jarra de chicha morada al tiempo. “María, siempre repito a mis familiares y amigos que me da gusto trabajar en Trome, el diario de las grandes mayorías del Perú y el más leído de habla hispana en el mundo. Es un gran orgullo para todos los periodistas que laboran conmigo, pero somos conscientes de que todo se lo debemos a nuestros lectores quienes, día a día, nos brindan su confianza y preferencia. Por eso, nosotros retribuimos esa fidelidad con grandes promociones que regalan dinero en efectivo y campañas que permitan mejorar el bienestar de sus familias. Más aún en estos tiempos, cuando mucha gente vive estresada. El trabajo y las distintas responsabilidades hacen que muchas personas no coman ni duerman bien y, encima, no hacen ejercicios. El resultado es que hay más gente enferma. Para llegar con buena salud a la vejez, hay que hacerse chequeos médicos. Por eso Trome vuelve a realizar, este domingo 16 en San Juan de Lurigancho, sus famosas ‘Caravanas de la salud’, donde médicos de diferentes especialidades atenderán gratis en cardiología, medicina general, pediatría. A su vez, podrán hacerse exámenes de Papanicolau, ecografías y cardiogramas. También habrá show infantil para los pequeños de la casa, así que se puede ir en familia. Mientras tanto, van algunos consejos de los expertos para llevar una vida más sana y ordenada.



- Menos grasas. Es bueno más carne de pescado y pollo, a la plancha o al vapor, y no tantas carnes rojas ni vísceras.



- Bebe agua. Limita el consumo de refrescos y gaseosas porque tienen demasiadas calorías. El agua debe ser tu bebida principal, toma varios vasos al día.



- No fumes. Daña gravemente los pulmones. Además, es uno de los actores de riesgo más importante de cáncer pulmonar, de laringe, lengua, vejiga y otros, así como de enfermedades cardiovasculares.



- Come frutas y verduras. No debe pasar un día sin que ingieras estos alimentos, pues tienen vitaminas, minerales y fibra para el desarrollo del organismo.



- Haz ejercicios. Todos los días, por lo menos 30 minutos. Para ello, elige un deporte que te guste. Si un día no tienes tiempo, hazlo al menos 15 minutos en casa.



- Mejora tu descanso. Procura tener un buen colchón, un horario y un ambiente oscuro y sin ruidos. Nada de celulares y televisión. Duerme de siete a ocho horas.



- Poca sal y azúcares. Ambos están en muchos productos. El exceso de azúcar provoca obesidad y el de sal puede causar hipertensión”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.