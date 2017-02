San Valentín: Recuerda que el amor toma tiempo

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por una sabrosa papa a la huancaína con huevito duro y aceituna. De segundo, se pidió un arroz con pollo con presa grande y rocotito molido. Para calmar la sed, una jarrita con agua de cebada. “María, hoy es el ‘Día de San Valentín’ y muchas parejitas celebrarán de mil maneras. En esta fecha, los hoteles están repletos y los más precavidos reservaron una habitación hace días para no quedarse en el aire.

Lo mismo pasa con las discotecas, pubs, cines, restaurantes y otros lugares, que lucen atestados de gente. No es casualidad que por estos días se registren las más altas tasas de embarazos, por el ambiente romántico y el alcohol. El problema es que cada vez hay más chicas adolescentes que salen en estado, lo que es un tremendo drama para ellas y sus familias. Yo estoy convencido que los menores de edad no deben tener relaciones sexuales. Es natural el deseo de experimentar en los adolescentes, pues las hormonas en esta edad están alborotadas. Pero ante tantos riesgos, como el Sida y otras enfermedades, así como los embarazos no deseados, los chicos están obligados a actuar con mucho cuidado y responsabilidad. Sobre todo las chicas, que son las que quedan embarazadas.

Pese a las campañas, cada vez son más los menores de edad que inician su vida sexual, y la mayoría de ellos lo hace sin ninguna protección. Muchas chicas, menores y las que ya tienen mayoría de edad, que han decidido tener relaciones sexuales, temen exigir a su pareja que use preservativo por miedo al rechazo, o simplemente por vergüenza. Tremendo error que puede costarles muy caro. Los padres tienen la obligación de hablar con sus hijos sobre estos temas, de manera sencilla, directa y con respeto.

Los chicos deben quererse a sí mismos, respetarse y actuar con dignidad. Y esa es responsabilidad de los padres, muchos de los cuales no están cumpliendo con sus deberes. Si no, cómo es que cada vez hay más de las denominadas fiestas ‘arcoíris’, ‘semáforo’ y ‘Candy’, a las que asisten miles de menores atraídos por el alcohol, drogas y sexo sin control que se ofrecen en ellas. Además, están las ‘chicas positivas’, adolescentes que compiten por ver cuál tiene sexo con más muchachos a la vez, quién es la que se emborracha y se droga más.

De allí la denominación de ‘chicas positivas’, pues le dicen ‘sí’ a todo y a todos. ¿Saben los padres lo que sus hijos están haciendo en este momento?

Converse con su hijo o hija de la importancia y lo bonito que es tener una relación sentimental con respeto y amor.



Cuando se acaba una relación, hay un tiempo de duelo sentimental. En ese tiempo están más vulnerables a confundir cuando alguien aparece dando cariño.

Tener más parejas no le hará mejor ni más ‘bacán’.



No entregue su corazón a cualquiera ni se fije solo en qué tan simpático es. Hay que conocerse y compartir. El amor toma tiempo”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.