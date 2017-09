Sismos en Perú: ¿qué hacer antes, durante y después de un terremoto? [VIDEO]

Mi amigo Gary llegó por sus tallarines rojos con papa a la huancaína, huevito sancochado y aceitunas, además de una jarrita de agua de manzana. “María, el Perú se encuentra justo en la unión de las placas de Nasca y Sudamericana, una zona que, debido a tener alta actividad sísmica, también es conocida como ‘Cinturón de Fuego del Pacífico’. En la localidad de Valdivia, Chile, que se encuentra en la placa de Nasca, en 1960 se produjo un terremoto de 9.5 grados, considerado el más fuerte de todos los tiempos. Cuando ocurre un sismo muy intenso, la tierra libera abundante energía, lo que permite que el siguiente movimiento telúrico de gran magnitud demore en llegar. El último gran terremoto en el Perú fue de 8.7 grados y se produjo en 1746, ¡hace 271 años! Este tiempo es el ‘silencio sísmico’ que tenemos y, probablemente, pronto suceda un gran sismo. Ante este peligro, todos debemos estar preparados, pero por un lado, los peruanos no tenemos una cultura antisísmica, mientras que por el otro, los gobiernos no se han preocupado mucho por el tema, a tal punto que ni siquiera tenemos un equipo que permita alertar a la población con, por lo menos, dos minutos de anticipación, como pasa en México o Chile. Aquí te dejo algunas recomendaciones que debemos tener presentes para actuar de la manera correcta ante cualquier eventualidad.



ANTES

-Reúna a la familia para definir el plan de emergencia en caso de un sismo, así como las rutas de evacuación.



-Identifique las zonas de riesgo dentro de la casa, colegio, universidad o el trabajo.



-Aliste la ‘mochila de emergencia’, que debe contener toalla, jabón, alcohol y algodón. También agua embotellada, conservas, radio portátil, linterna y otros.



DURANTE

-Mantenga la calma. Evite el pánico y no salga corriendo. Ubíquese en la zona de seguridad. En los edificios, por ejemplo, está al lado de los ascensores.



-Active el plan de emergencia y siga las rutas de evacuación cuando el sismo ya haya pasado.



-Aléjese de las ventanas, bibliotecas, espejos, plantas colgantes y otros objetos pesados que puedan caer.

DESPUÉS

-Verifique el estado del inmueble antes de reingresar.



-Tan pronto sea posible corte los servicios de gas, agua y electricidad.



-Reúna a su familia en un lugar seguro.



-Si se encuentra atrapado, avise mediante gritos, ruidos, pitos o si es posible a través del celular”.



Tiene razón, mi amigo Gary. Me voy, cuídense.