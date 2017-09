Tips para la juventud: La dedicación, perseverencia y disciplina son la fórmula del éxito

Mi amigo Gary llegó por su arroz con pato, ensaladita de cebolla arequipeña y una jarrita de agua de manzanilla. “María, bien dicen que la dedicación, perseverancia y disciplina son la fórmula del éxito. Lo demuestran los jóvenes que ocupan los primeros puestos en los exámenes de admisión de universidades como San Marcos o la UNI, donde tienen que competir con miles de postulantes.



Como Franco Ninantay Collavino, de 19 años, hijo de un ama de casa y un policía, que ocupó el primer puesto en la última prueba de la Decana de América. Fue su quinto intento, ya antes había postulado y no la agarraba, pero no se dio por vencido. Confió en él, le puso un poco más de sacrificio y lo logró. ‘De los fracasos aprendí. No se rindan si no ingresan, esfuércense y lo conseguirán’, dijo emocionado Franco luego de ver su nombre primero en la lista.



Otro ejemplo es Rai Víctor García, un niño de 11 años que aún no termina ni la primaria, pero ingresó a la carrera de Matemática Pura. Es un caso especial, pues cuando tenía 9 años ingresó a la Villarreal. En ese entonces marcó un récord nacional.



Miguel Angel Cornejo - EL PODER DEL ÉXITO

Así como ellos, hay muchos otros adolescentes y jóvenes que, con responsabilidad y tesón, logran sus objetivos, se labran el camino del éxito y son el orgullo de sus familias. Te dejo algunos tips que pueden servir si de estudiar se trata.



* Los expertos afirman que la mejor forma de estudiar es hacerlo de forma diaria, en una rutina continua. Las jornadas maratónicas no son recomendables, toma un pequeño descanso al menos cada media hora.



* Crea un espacio dedicado únicamente al estudio. Estar cerca de lugares o aparatos de recreación puede llevar a distraerse rápidamente. Desconéctate de las redes sociales.



* Estudia en forma activa. Muchos tratan de memorizar y repetir datos, como fechas y nombres. Pero los conceptos son más importantes, pues nunca se olvidan.



* Trata de darle una aplicación en la práctica a lo que has estudiado. De esta manera, el conocimiento se fija mucho más en tu memoria.



* Explica lo que has estudiado a alguien. Ha de ser una conversación que despierte curiosidad en el otro.



* Aprende con tus propias palabras. Se aprende mucho más comprendiendo lo que se estudia, que memorizando.



* De preferencia, estudia de libros impresos. Según los expertos, con las tablets, iPads o smartphones tardamos en leer hasta un 6.2% más la lección que en un libro de papel. Además, un aparato electrónico es la puerta abierta a la distracción”.



Mi amigo Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

