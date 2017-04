Vacaciones útiles y divertidas

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un churrasco jugosito con papas doradas, ensalada de lechuga, tomate y un jugo de fresa friecito. “María, este año parece que hay un ‘boom’ de ofertas de cursos de vacaciones útiles para escolares. Por todos lados veo anuncios ofreciendo la enseñanza de distintas actividades.

Las vacaciones se han convertido en una importante fuente de trabajo para miles de familias. ¿Pero realmente son importantes las vacaciones útiles? Los expertos coinciden en que sí, por varias razones:

Las vacaciones dan a los chicos un espacio de distracción y recreación, necesario para el desarrollo de su personalidad y su lado creativo, ya que en el colegio se desarrolló su parte lógica (con cursos como matemáticas, lenguaje y otros). Por eso, la elección de los cursos de verano debe ser según la personalidad del niño, así como sus gustos y preferencias.



En vacaciones, los chicos tímidos pueden llevar teatro, expresión corporal u oratoria, para que vayan perdiendo el miedo o la vergüenza.

Los pequeños más activos podrían hacer teatro, baile o artes marciales.



Para que desarrollen su creatividad, se recomienda dibujo, pintura, fotografía, algún instrumento musical, cerámica o manualidades.



Los que necesitan liberar sus energías pueden llevar natación, fútbol, vóley, básquet y otros. Pero recuerde, los cursos se deben elegir en acuerdo con sus hijos.

Las vacaciones útiles facilitan que los niños tengan momentos de mayor interrelación social.



Permiten que se despejen de las tareas habituales que tuvieron durante el año escolar para vivir nuevas experiencias, que deben ser recreativas y divertidas.



Los padres de familia no deben tener a sus hijos todo el día asistiendo a cursos. Las vacaciones, ante todo, deben servir para estrechar las relaciones familiares. Padres e hijos deben pasar momentos juntos.

Los horarios establecidos de sueño y comida deben seguir respetándose en las vacaciones, aunque con menos rigor que en época escolar.



No se recomienda sobrecargarlos con los cursos llevados en el colegio durante el año. Las vacaciones son para que se relajen y para que realicen diferentes actividades.



Tampoco es bueno que ‘adelanten’ los cursos que llevarán en el colegio tras las vacaciones, pues atenta contra su descanso natural y los resultados no siempre son buenos”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.