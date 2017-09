Vía Expresa: Gary invita a la reflexión tras trágico despiste de auto [VIDEO]

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un mondonguito a la italiana con el arroz blanco bien graneado, rocotito molido y una jarrita con agua de cocona al tiempo. “María, tras la muerte de una joven de 21 años en la camioneta que el miércoles se estrelló en la Vía Expresa de Paseo de la República, ayer fue trasladada a la Fiscalía la conductora del vehículo, quien manejaba ebria. La justicia podría mandarla varios años a prisión. Esta tragedia debe llamarnos a todos a reflexionar sobre lo frágil que es la vida y la facilidad con la que la suerte puede cambiar. Un día puedes estar riendo sin problemas, haciendo planes; y al siguiente, por una mala decisión, puedes acabar en la cárcel o el cementerio. Siempre se dice que las personas que viven más tiempo, son los que escuchan buenos consejos.



- Medita las decisiones que vas a tomar. Analiza sus posibles consecuencias. Por ejemplo: si vas a manejar un vehículo, no bebas alcohol ni vayas a excesiva velocidad.



- Si vas a asistir a una fiesta, ten mucho cuidado. Evita los lugares peligrosos. Generalmente, en las reuniones se bebe alcohol y eso altera los sentidos. Es muy fácil que surjan discusiones y peleas.



- Nunca tomes licor en exceso, menos en reuniones sociales, pues estarás en desventaja y podrías convertirte en víctima de delincuentes.



- Evita las peleas, sobre todo con desconocidos, pues no sabes si pueden tener armas.



- Aléjate de las armas y de las personas que las usan. También de los que consumen drogas. Podrías verte envuelto con facilidad en graves problemas.



- Rodéate de personas positivas, leales y siempre dispuestas a tender una mano al prójimo.



- Preocúpate por elegir a la mejor persona como tu pareja. Que sea decente, honrada, fiel y trabajadora, que te ame y respete. Que tenga deseos de superación. Tú debes ser lo mismo para ella. Ama a tus hijos, respétalos y edúcalos con disciplina pero sin violencia. No los grites ni humilles.



- Valora lo que tienes. A tus seres queridos, a tus amigos, dedícales tiempo y ayúdalos si lo necesitan. También alégrate de tus bienes materiales, así sean escasos, así como de tus conocimientos y tu trabajo. Asegura tu casa.



- No te desesperes por obtener dinero rápido y fácil. Si lo haces, es muy probable que te metas en problemas. El estudio y el trabajo honrado te darán el bienestar con el que sueñas. Pero eso toma tiempo y hay que prepararse. ¡Las cosas importantes de la vida cuestan!



- Piensa siempre en superarte, pero sin dañar a otros. No te conformes con lo que posees. Estudia, capacítate. Mira nuevas alternativas de negocios o empleo.



- Esfuérzate por contar con más de un ingreso económico. Así, si pierdes un empleo, no te quedarás en la calle”.



Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

Presunta responsable del accidente en la Vía Expresa recibiría 8 años de cárcel