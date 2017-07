Violación: Gary indignado por caso de pastor evangélico que ultrajó y mató a niña

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un filete de corvinilla frita con papas doradas, salsa criolla, limoncito y una jarrita de cebada calientita. “María, en el Perú lamentablemente no hay pena de muerte, pero creo que es necesaria para castigar algunos terribles delitos que no merecen perdón. El supuesto ‘pastor’ Fernando Matos Páucar, un monstruo de 37 años, interceptó en la calle a una indefensa niña de ocho añitos, cuando ella iba a una farmacia a comprar, y la llevó a su casa, en Huancayo. Allí, la violó y luego, para ocultar el delito, la mató a pedradas. Escondió el cadáver debajo de su cama y después arrojó los restos en un desolado paraje. Cuando fue capturado, primero quiso mentir a la policía, pero las pruebas lo condenaron y no le quedó otra que confesar su horrendo crimen, por el que ahora pueden darle cadena perpetua. ¿Un ser así merece vivir y que encima lo mantengamos, pagando su alimentación y hasta las medicinas cuando se enferme? Un ser tan maldito solo merece la muerte que, además, serviría de advertencia a otros como él. Los padres debemos entender de una buena vez que andan sueltos muchos ‘monstruos’ ansiosos de abusar y matar a niños. En los últimos años, han comenzado a utilizar las redes sociales para captar a sus víctimas, porque les da anonimato. No podemos mandar a nuestros pequeños a comprar solos a la esquina porque en ese trayecto de veinte, cincuenta o cien metros, pueden ser secuestrados por algún enfermo que podría ser el vecino menos pensado o hasta un ‘amigo’ o familiar. Agarrar a un niño que camina por la vereda y meterlo de un empujón a una casa puede tardar apenas un segundo. Cuidemos mejor a nuestros hijos como el tesoro más grande que tenemos. Aquí algunos consejos:



- La mayoría de abusos ocurren cuando un adulto está solo con un niño. Estos tratan de ganarse la confianza del menor. ¡Nunca dejes solo a tu hijo!



- Cuando inscribas a tu hijo en alguna actividad deportiva o campamento, averigua qué tipo de responsabilidad tienen los organizadores sobre el cuidado de niños.



- Habla con tu niño o niña antes y cuando regrese de alguna actividad con adultos, fíjate en su estado de ánimo.



- Haz que confíe en ti para que te cuente todo. Enséñale a cuidar su cuerpo, que le quede claro que nadie tiene derecho a tocarlo.



- Si tu hijo se incomoda con algún adulto o no quiere estar con él, pregúntale por qué.



- Escucha siempre a tu pequeño y no reacciones de forma exagerada, porque sino se encerrará en sí mismo. Cree en lo que te dice y apóyalo siempre.



- Supervisa lo que hace en Internet. Ten su clave y revisa la lista de sus contactos. Estos deben ser solo personas a las que se conoce de manera personal”. Gary tiene razón. Pobre niña inocente que cayó en manos de ese miserable. Me voy, cuídense.

Cámara de seguridad grabó últimos instantes de vida de menor asesinada por pastor.