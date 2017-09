‘Vitito’ y ‘Pancholón’ se toparon en campeonato relámpago de fulbito y el encuentro sacó chispas

El Chato Matta está haciendo dieta y llegó al restaurante por un pescadito a la plancha, una papita amarilla con su ensaladita fresca y su jarra de chicha morada. “María, el gran Pancholón, tremendo abogado mujeriego, se encontró con ‘Vitito’ en un campeonato relámpago de fulbito del Callao y el encuentro sacó chispas. La música sonaba a todo volumen con el ‘Sonerito’ César Vega y el tema ‘Yo no soy un ángel’: ‘Solo soy un hombre enamorado de ti,/ tengo un corazón que quiere hacerte feliz/ si me las di de galán/ renuncio al papel por un amor así./ Mírame/ ¡ay, dame una oportunidad!/ Óyeme, que te hablo con sinceridad...’.



VITITO: Pancho, hace dos semanas leí tu debate con Chotillo y me da pena decirlo, porque los dos somos barrio y caminantes, pero te veo en decadencia. Andas peleándote por unos calzoncitos con un tipo que no está en el ranking de la noche. Hablan de Nueva York, Miami, Los Ángeles y se olvidan de sus raíces. Tienen que pintar billete y hacer finta para que las chicas los miren y les hagan juego de luces. Yo, negro, sudado y después de una pichanga, sigo convocando a un personal serio que viene a mí y la pasa bien con su Cartavio de 12 mangos. Se ríen de mi charla, carisma, me disfrutan una hora y se van radiantes...



PANCHOLÓN: Zambito, pensé que tenías calle. Si luzco ‘achotes’ y una camioneta 4x4, es porque me doy mis gustos gracias a mi trabajo. Mi habilidad para los business. Estoy en mi mejor momento. Porcella, Agostini, el ‘Pato’ y el ‘Hombre roca’ son carne boba, están viviendo su cuarto de hora que les da la televisión, agarran puras loquitas y dan vueltas con las mismas flacas. Yo soy como Julio Iglesias, he tenido más de 3 mil amores y a mi edad tengo mis recursos y me paran balón. Soy cumplidor. Si Ipsos hace una encuesta, tengo mas aprobación que Gareca y Paolo.



VITITO: Pancho, te escucho y me da un ataque de risa. De tanto caminar con Chotillo te estás volviendo fanfarrón. El varón pierde la memoria cuando sale de La Posada. No corre eso de estar hablando ni decir ‘yo me levanté a tal...’. Para mí, sigues siendo un gordito chistoso a quien las mujeres alucinan cuando se pone a narrar sus partidos de fútbol. No te la creas porque ya me contaron que no rindes donde hay que rendir y ni la ‘pastillita azul’ te levanta el ‘ánimo’.



PANCHOLÓN: Negrito, te respetaba porque sé que en Chincha comiste carne de caballo y harto camote, además, tuviste tus 5 minutos en la pelotita. No te das cuenta de que esas blancas que subieron a tu Mazda eran por pura curiosidad y comprobar si era verdad que con los morenos no hay pierde, pero la firme es que ninguna estuvo en tu festival y eso significa que no dejaste huella. Recuerda, el tamaño no importa, sino la calidad...



VITITO: Doctorcito, te botas como billetera gruesa, como el doble de Machi y la gente ya te volteó con que haces chancha para quedarte con el sencillo.” Asu, la conversación se puso picante. La otra semana continúa. Pucha, esos dos sinvergüenzas solo hablan de mujeres, son tal para cual. Me voy, cuídense.

