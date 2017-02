Horóscopo 2017 de hoy 20 de febrero

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti en el día de hoy.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Vuela con tu imaginación, a veces los sueños nos ayudan a conseguir lo que deseamos. Decídete.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Culminas una eta-pa satisfactoria y empiezas otra nueva que te permitirá cumplir tus objetivos.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Alguien cercano te pide ayuda, pero no confundas las cosas. Deja de lado el qué dirán y sé feliz.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Varias ideas dan vueltas por tu cabeza, escoge la mejor para ti. Te sorprendes con unos detalles.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Si todo está funcionando bien, no es necesario hacer grandes cambios. Más bien, planea a largo plazo.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Protege tu cuerpo de los cambios bruscos de temperatura. Tu pareja está confundida por tus actitudes.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

No te duermas en tus laureles, mentalízate, que puedes lograr muchas cosas más. Recuperas algo valioso.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Encontrar la felicidad y armonía solo depende de ti. Uno es el resultado de las cosas que hace. Ten fe.

SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Trata de mantener la calma ante las ma-las actitudes de terceros. Paga esas deudas y evítate problemas.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

No te angusties por los asuntos legales, ya que todo saldrá bien para ti. Deja de lado el pesimismo.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Tienes muchas cosas a tu favor, pero lo más importante es que los astros te iluminan. Sonríe.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

No dejes que esos malestares te impidan cumplir tus obligaciones. Esa persona te tiene siempre presente.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.