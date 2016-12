Horóscopo de hoy, 25 de diciembre 2016: tu suerte y destino están aquí

Aries: Las cosas que salen del corazón son las más sinceras. Navidad es un excelente día para dar y recibir amor.



Tauro: Acepta a las personas tal como son, eso habla muy bien de ti. En el amor, sé sincero y engríe a los tuyos.



Géminis: Deja fluir tus emociones y busca la armonía. Esta fecha es ideal para dar lo mejor de cada uno.



Cáncer: Ocasión propicia para que limes asperezas con alguien de tu familia. Sé tolerante y optimista.



Leo: Medita lo que realmente deseas en la vida. Da gracias por todo lo que da la vida y acepta tus errores.



Virgo: Si te han salido bien las cosas, no caigas en la soberbia, al contrario, es bueno ayudar al prójimo.



Libra: Hay cosas que te impiden avanzar. En esta Navidad, reflexiona si estás en el camino correcto.



Escorpio: Busca la compañía de amigos que te estimen de verdad. Ellos evitarán que co- metas algún error.



Sagitario: Recibirás algo inesperado, pero te pondrás de buen humor. Trata de buscar la paz interior.



Capricornio: Verás que mejora la relación familiar y esa es una excelente noticia. Comparte lo que tienes.



Acuario: Llega la paz que esperabas, ahora te sientes mejor. Cuidado con excederte en comidas y bebidas.



Piscis: Tus planes empezarán a rendir frutos, pero no dejes que la emoción nuble tu razón. Actúa con calma.