Nicola Porcella y Angie Arizaga hablaron sobre su futuro matrimonio  [VIDEO]

Después del triunfo con ‘Las cobras’, Nicola Porcella dijo que sus éxitos se los debe a su novia, Angie Arizaga.



“Agradezco al público por su apoyo, pero sin duda Angie es mi brazo derecho, es la persona más buena e increíble que conozco. Sin ella, no me iría bien en lo profesional, parte de mi éxito se lo debo a ella”, comentó Nicola Porcella.



A su vez, aseguró que vive un momento feliz, pues no solo participa en el reality, también conduce ‘Estás en todas’ y actúa en ‘Ven, baila quinceañera’.



“Estoy viviendo un momento feliz en mi vida, pero no me duermo porque sigo estudiando actuación y aprovechando las oportunidades que se me presentan”, agregó.



SIN FECHA DE BODA

Por otro lado, la popular ‘Negrita’ confesó que se ve casada a los 30 años, pero explicó que aún no tiene fecha para su enlace con Nicola.



“Con Nico siempre pensamos en los planes a futuro y el matrimonio es una de las ideas para el futuro. Estoy feliz con él, poco a poco se irán dando las cosas. Siempre nos preguntan sobre la boda, es una idea que nos pone nerviosos, pero no tenemos la fecha”, dijo Angie Arizaga.



También contó que espera seguir afianzándose en ‘La Previa’, que conduce junto a Juan Carlos Orderique. (E. C.)

