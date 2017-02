Alejandra Baigorria hace esto mientras la 'destruyen' en 'Espectáculos' [VIDEO]

Alejandra Baigorria y Ernesto Jiménez son los protagonistas de una historia de amistad que se pudo convertir en amor. Ambos se conocieron en el reality 'Combate' y desde entonces se convirtieron en buenos amigos.

Luego, los dos coincidieron en Latina en donde volvieron a verse en el panel de 'Espectáculos' y en 'Reto de Campeones'. La amistad entre Alejandra Baigorria y Ernesto Jiménez se hizo tan evidente que muchos empezaron a cuestionar si solo eran amigos o alguno de ellos quería dar un paso más allá.

Aunque en un inicio ambos desecharon la idea de convertirse en algo más que amigos, lo cierto es que Alejandra Baigorria y Ernesto Jiménez decidieron intentarlo. Cuando declaraban a la prensa, los dos se mostraban cautos con sus palabras pero dejaban en claro el gran cariño que se tienen.

Pero de un momento a otro, Ernesto Jiménez fue el primero en contar que Alejandra Baigorria solo sería su amiga y no seguirían intentando tener algo más. El panelista de 'Espectáculos' no entró en detalles de lo ocurrido y dijo que nunca se expresaría mal de la rubia.

Desde ese momento, Alejandra Baigorria empezó a ser vinculada con Ignacio Baladán, figura de Esto Es Guerra. La misma producción del programa mostró una fotografía de ambos dejando entrever que algo más estaba creciendo entre los guerreros.

Pero lo que más llamó la atención fue la decisión que tomó Ernesto Jiménez tras dejar de salir con Alejandra Baigorria y empezaran los rumores con Ignacio Baladán. El panelista de 'Espectáculos' dejó de seguir en sus redes sociales a la 'gringa de Gamarra' ¿No que todo estaba bien?

"No quiero ver cosas ahorita que no tenga interés de ver (...) Ella tiene todo el derecho de hacer todo lo que ella quiera hacer, es una persona libre. Ignacio me parece un buen pata. Les deseo lo mejor, que la pasen bien, que sean felices", comentó Ernesto Jiménez.

El programa 'Espectáculos' mostró una conversación con la amiga de quien habría sido la pareja de Ignacio Baladán cuando él y Alejandra Baigorria empezaron el juego del coqueteo. Esto, dejaría a la rubia como 'partidora' y a Ernesto Jiménez con el corazón roto.

Mientras esto ocurría en el set de 'Espectáculos', Alejandra Baigorria compartió una imagen junto a sus compañeras de Esto Es Guerra disfrutando de lo lindo un día de spa. ¿Qué hará cuando se entere de todo?

Ernesto Jiménez solo les desea felicidad y no quiere estar más involucrado en el tema ¿Alejandra Baigorria e Ignacio Baladán saldrán a explicar lo sucedido? Tendremos que esperar pacientemente.

