Alejandra Baigorria no va más en Combate ni Cuéntamelo Todo ¿Qué pasó? [VIDEO]

¡No va más! Alejandra Baigorria reveló que no está más en los planes de Combate y Cuéntamelo Todo. En conversación con Rafael Cardozo en el programa radial 'El Búnker', la 'gringa de Gamarra', señaló que se retiró de ambos programas por decisión propia.

Alejandra Baigorria contó que todo terminó en buenos términos con Combate y Cuéntamelo Todo y que le tiene mucho cariño a ATV pero debe emprender nuevos proyectos.

"Yo tengo un gran cariño por ATV, por Combate, yo les agradezco mucho por las oportunidades que me dan pero a veces en la vida uno tiene que tomar rumbos distintos y proyectos nuevos personales", dijo Alejandra Baigorria en el programa radial 'El Búnker'

Además, la gringa señaló que este viernes viajará a España para iniciar un seminario de Moda que durará quince días. Alejandra Baigorria indicó que no le gusta dejar proyectos inconclusos y solo se enfocará en una sola cosa para hacerlo bien.

"Me estoy yendo a Madrid a estudiar y esas cosas no me permiten tener mucha continuidad en la televisión y esas cosas no me gustan. Me gusta hacer todo 100% bien. Por esa razón estoy tomando otro camino. Me voy en buenos términos", declaró Alejandra Baigorria en conversación con Rafael Cardozo.

Alejandra Baigorria agradeció a Combate y a sus fanáticos por darle siempre todo el apoyo en cada proyecto en el que se presenta. La rubia estará 'En Cuéntamelo Todo' para hablar sobre el tema y dará más detalles.

