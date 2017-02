Alejandra Baigorria: Ignacio Baladán no quiere romance con la rubia [VIDEO]

El uruguayo Ignacio Baladán ha decidido alejarse de Alejandra Baigorria para poner fin a los rumores de que tienen una relación.



“Somos amigos, pero si ya especulan por cosas mínimas, prefiero no tener problemas y no estar en boca de todos. Yo puedo decir que somos amigos, pero nos ven afuera (del programa) en grupo y ya empiezan a decir otras cosas, prefiero evitar eso y tomar distancia”, dijo Ignacio Baladán sobre Alejandra Baigorria.



Sin embargo, Alejandra Baigorria afirma lo contrario. “Por qué nos vamos a alejar. Nosotros no le estamos haciendo daño a nadie, no estamos cometiendo un crimen siendo amigos y eso no va a cambiar”, señaló la ‘Gringa de Gamarra’.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.