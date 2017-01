Alondra García Miró en Esto Es Guerra: ¿Qué hizo su abuela cuando ingresó al reality? [VIDEO]

El futuro televisivo de Alondra García Miró ha llamado la atención de muchos después que surgieran rumores sobre la supuesta ruptura de la relación que mantenía con Paolo Guerrero. La modelo de 25 años se encuentra en Lima junto a su familia disfrutando de una posible soltería

Sin embargo, Alondra García Miró no estaría alejada del todo de la pantalla chica. Incluso, se especula que la modelo podría ingresar a Esto Es Guerra: Pretemporada no como participante, sino como conductora del espacio que durará dos semanas.

Esta no sería la primera vez que Alondra García Miró estaría en Esto es Guerra. La modelo formó parte del equipo de 'Las Cobras' hace unos años por un corto tiempo antes de ingresar a Combate, en donde se mantuvo más tiempo.

Así fue el paso de Alondra García Miró en Esto Es Guerra

Aunque Esto Es Guerra fue el programa que le permitió a Alondra García Miró lograr un reconocimiento en la televisión, para la modelo implicó una cosa: desacuerdo con su abuela.

Alondra García Miró contó en una entrevista con América Televisión que cuando ella decidió compartir la noticia con su familia sobre su ingreso a Esto Es Guerra su abuela no reaccionó de la mejor manera.

"Me botaron de la casa. Gelita. mi abuela me dijo: 'de ninguna manera vas a entrar a la televisión. O la tele o tu casa' Era un poco 'bad' porque de hecho que ella sabía que no tenía donde vivir", contó Alondra García Miró

Alondra García Miró en familia Alondra García Miró en familia junto a su abuela Gelita

