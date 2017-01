'Amor de Verano': Así fue el debut del programa que reemplaza a 'Amor Amor Amor' [VIDEO]

Amor de Verano, el nuevo programa que reemplaza a Amor Amor Amor hizo su debut este lunes a la 1 p.m. El programa tiene en la conducción a Tilsa Lozano, Leslie Shaw y Ernesto Jiménez, mientras que Carloncho y Renzo Winder estarán a cargo de los juegos con las personas que están disfrutando de la playa.

Carloncho y Renzo Winder dieron comienzo al programa Amor de Verano y dieron el pase a Ernesto Jiménez, quien formará parte del panel de conductores junto a Tilsa Lozano y Leslie Shaw.

"Feliz de estar acá. Vamos a estar a partir de ahora todos los días de lunes a viernes a la una tenemos una cita porque yo vengo con unos chismes que se van a volver loco", dijo Tilsa Lozano al aparecer junto a Ernesto Jiménez

Después, hizo su aparición Leslie Shaw, quien llegó luciendo su cabellera rubia, un bikini y un short. La cantante dijo estar feliz de estar en el programa junto a sus compañeros para dar las noticias de espectáculos.

"Estoy muy contenta de estar aquí en la playa. Ya me eché mi bronceador estoy lista (...) Yo te voy a contar la verdad, todo. Yo a Tilsa no le puedo mentir. No puedo Ernesto. Me han hecho trampita acá", dijo Leslie Shaw al llegar al programa.

Esta es la segunda vez que la cantante está en la conducción de un programa. Recordemos que Leslie Shaw reemplazó a María Pía Copello en Esto Es Guerra por unos días. En ese entonces, la intérprete de 'Decide' estaba envuelta en el escándalo de infidelidad de Mario Hart con Olinda Castañeda.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.