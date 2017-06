Carlos Cacho le dijo "cretina" a  Karla Tarazona y le lanzó otros fuertes calificativos [VIDEO]

El trío amoroso Karla Tarazona, Christian Domínguez y la 'Chabelita' Isabel Acevedo, salen con alguna novedad todas las semanas. Quien ha dado su opinión sobre esta polémica de Chollywood es el maquillador profesional Carlos Cacho.

Como se sabe, Karla Tarazona realizó una boda simbólica con Christian Domínguez, meses después y con un bebé recién nacido, el cumbiambero inició una relación con Chabelita, quien en un inició solo era su pareja. La imagen de Karla Tarazona decepcionada confirmaría la facilidad del cantante para enamorarse.

Pero para Carlos Cacho, la modelo Karla Tarazona está pagando el orgullo que en algún momento manifestó de su relación con Christian Domínguez, alguien que ya era conocido con su falta de lealtad.

Carlos Cacho habla de Christian Domínguez, Karla Tarazona e Isaber Acevedo

“La Tarazona se puso toda malcriada, me acuerdo que se le infló el pecho, estaba bien altanera. Por eso está como está, a nadie le da pena, porque ella se puso bien cretina. En el momento en que ella anunció que ese iba a casar”, dijo Carlos Cacho

A Christian Domínguez lo calificó como "cara de palo". Carlos Cacho sañaló que no tiene no tiene problemas con la actual pareja del cumbiambero, pero que no ha aclarado el tema de los divorcios de su pareja.



