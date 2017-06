Caso Cerrado: Mujer desea tener sexo con todo el mundo, pero no quiere perder a su pareja [VIDEO]

Uno de los casos más recordados en el programa Caso Cerrado es el de Lili, quien se autodenomina como ninfómana. Ella afirma que ama a su pareja, Joel, pero no puede dejar de tener sexo con todo el mundo.

"Yo vengo a demandar a mi futuro esposo porque él no se quiere casarse conmigo. Si él no se casa conmigo, yo necesito que me de 10.000 dólares para poder contratar un abogado de Migración para que me ayude con mis papeles", dice la demandante en Caso Cerrado. El video en YouTube tiene 5,504,094 vistas.

La pareja se conoció en el Carnaval de Barranquilla, Lili afirma que se enamoró de Joel a primera vista. "Doctora, yo soy ninfómana, me gusta hacer el amor", indica la demandante en Caso Cerrado.

Lili y Joel se mudaron juntos a Florida, Estados Unidos. Él le prometió a la demandante que se casaría con ella, los problemas empezaron cuando pisaron el país americano. "Al mes no funcionaba, Doctora, empezaba a tomar pastillas, no quería salir", cuenta Lili en el programa Caso Cerrado.

En su defensa, Joel afirma que tomaba esa cantidad de pastillas porque Lili siempre le pedía sexo a todas horas, el hombre contó su testimonio en Caso Cerrado. En una de las oportunidades que estaban teniendo relaciones sexuales, Joel tuvo como una especie de paro al corazón y entró dos meses en coma.

En el tiempo que Joel estuvo en coma, Lili tuvo relaciones con otros hombres y le fue infiel. "El primer mes yo me aguanté, pero de ahí en adelante no me pude aguantar", indica la demandante. Mira el hilarante caso de Caso Cerrado aquí.