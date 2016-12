Christian Domínguez dijo de todo tras expulsión de Reyes del Show [VIDEO]

Christian Domínguez y su bailarina Isabel Acevedo fueron expulsados de Reyes de Show por no haber cumplido responsablemente con sus actividades.

Gisela Valcárcel fue la encargada de dar la noticia pese a que Christian Domínguez había sido salvado de la eliminación. Yahaira Plasencia fue quien dejó la pista de baile por los votos del público.

"Debí tomar esta determinación la semana pasada y les pido disculpas. Christian Domínguez e Isabel quedan eliminados de la competencia", dijo Gisela Valcárcel antes de finalizar su programa.

Evidentemente molesto por la situación, Christian Domínguez se retiró de la pista de baile junto a la bailarina Isabel Acevedo, quien se había quebrado por todo lo sucedido. El cantante declaró a la prensa y manifestó su molestia por el escándalo tras no haber aceptado bailar la gala pasada.

"Hablamos bailando y lo hacemos todo el tiempo. Mejor era no hablar y todo esto se ha generado por no bailar el sábado anterior y fui sincero. Antes de bailar creo que fue muchísimo y yo me contuve porque era increíble lo que estaba escuchando, todo por no bailar y todo lo que se decía", declaró Christian Domínguez

Así Christian Domínguez respondió tras su expulsión de Reyes del Show

Además, Christian Domínguez dejó bien claro que no es el mismo que hace años se paraba frente a las cámaras de televisión y rompía en llanto.

"Ya no soy el mismo de hace muchos años que se ponía a llorar en televisión. Tuvimos que irnos. Hicimos lo que teníamos que hacer: bailar y ya está", declaró Christian Domínguez sobre su salida de Reyes del Show.

Gisela Valcárcel discutió así con Christian Domínguez.

Recordemos que Gisela Valcárcel cuadró en vivo a Christian Domínguez y lo acusó de no tomar con responsabilidad su estancia en Reyes del Show. el cantante no se quedó callado y le respondió con todo.

Christian Domínguez no ensayó los primeros tres días de la semana en la Academia de Reyes del Show por haber estado pendiente de la salud de su hijo internado en la clínica.

Ante esto, Christian Domínguez comentó que junto a su bailarina ensayaron en salas externas y que ellos mismos crearon su coreografía.

Así fue el baile de Christian Domínguez que realizó sin el coreógrafo de Reyes del Show

Gisela Valcárcel reprendió en público a la pareja de baile por haberse tomado esas atribuciones. La rubia conductora pedía que respeten el contrato que tienen con el programa.

Finalmente, con cara de incomodidad, Christian Domínguez pidió que no vuelvan a 'llamarle la atención' en público y que prefería que estos temas se conversen en privado.

