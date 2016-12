Christian Domínguez arremete contra Hola a Todos por preguntas sobre bailarina [VIDEO]

Christian Domínguez ya no aguanta pulgas. El cantante de cumbia no soporta que se hable de su vida privada y lo dejó muy en claro durante su presentación en el programa Hola a Todos, espacio de ATV al que perteneció hace algunos años con su ahora exesposa Karla Tarazona.

El exparticipante de Reyes del Show llegó al set del programa en compañía de la Orquesta Internacional y fue recibido por Kurt Villavicencio, mejor conocido como Metiche, quien, apenas vio a Christian Domínguez, le preguntó sobre su bailarina.

Ante esto, Christian Domínguez se negó a contestar frente a cámaras y visiblemente incómodo, lamentó que el programa Hola a Todos se haya 'convertido' en algo muy diferente a lo que conoció pues cuando vio las notas que se hacían sobre él, no se resaltaba nada 'positivo' sino solo la polémica.

"Me da mucha pena en qué se ha convertido el programa al que yo pertenecí mucho tiempo. A mí me da mucha pena. Para el programa o para ti mi opinión puede ser nula. Yo no tengo problema de responderte cualquier pregunta. A mí lo que me da pena es haber visto notas que yo he dado aquí (...) y me prestaba mucho al juego porque pensaba que el rebote sería positivo y la nota iba a ser agradable", contó Christian Domínguez en Hola a Todos.

Christian Domínguez se molestó por preguntas en Hola a Todos

Ante esto, Metiche le aclaró a Christian Domínguez que el programa siempre ha sido de espectáculos y que las preguntas que se le hacen van por esos temas y era inevitable preguntarle por la bailarina Isabel Acevedo de Reyes del Show.

Sin embargo, Christian Domínguez volvió a negar tener alguna relación con su expareja de baile y manifestó que no respondería preguntas ambiguas como si descartaría tener una relación a futuro. El cantante de cumbia solo le respondió a Mariella Zanetti, quien llegó a Hola a Todos como invitada pero no quiso ahondar en el tema.

Christian Domínguez eliminado de Reyes del Show.

Gisela Valcárcel cuadró en vivo a Christian Domínguez y lo acusó de no tomar con responsabilidad su estancia en Reyes del Show. El cantante no se quedó callado y le respondió con todo.

Christian Domínguez no ensayó los primeros tres días de la semana en la Academia de Reyes del Show por haber estado pendiente de la salud de su hijo internado en la clínica.

Ante esto, Christian Domínguez comentó que junto a su bailarina ensayaron en salas externas y que ellos mismos crearon su coreografía. comentó que junto a su bailarina ensayaron en salas externas y que ellos mismos crearon su coreografía.

