Christian Domínguez: Así reaccionó con el video de Karla Tarazona besando a Alexander Blas [VIDEO]

La relación entre Karla Tarazona y Christian Domínguez se terminó, pero los problemas siguen. Al cantante de cumbia le preguntaron sobre las imágenes filtradas de su exesposa besando a Alexander Blas en un lugar privado. ¿Cuál fue su respuesta?

Antes de hablar sobre la reacción de Christian Domínguez, recordemos el video. Alexander Blas, dejó que se filmara y filtrara un video suyo besando Karla Tarazona sobre un mueble, en un casa. Ella se mostró mortificada, pues salieron por unas semanas y los besos y caricias se realizaron en privado.

Ahora sí, de nuevo con Christian Domínguez. Al cantante le preguntaron qué opinaba sobre el video que se filtró. “Absolutamente nada. Son cosas que no me incumben. No debería opinar”, dijo en un inicio el exesposo de Karla Tarazona. Después, le preguntaron si le parecía bien que se expongan este tipo de videos.

Reaccion de Christian Domínguez con el video de Karla T

Su respuesta no cambio. Se negó a responder y hablar sobre ese tema. “Simplemente tendría que omitir todo tipo de respuestas porque son cosas que no me incumben”, le dijo Christian Domínguez a Sheyla Rojas.

Por otro lado, Karla Tarazona sí está afectada. Dado que las imágenes se filmaron y publicaron sin su consentimiento. "Voy a tomar acciones legales. En eso está metido el señor Henry y el señor Alex, otra explicación no encuentro porque él está promocionándose con eso", dijo la animadora de eventos.



