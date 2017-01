Combate Comando: Zumba se puso pestañas y maquillaje y participantes se burlaron así [VIDEO]

Combate regresó a la televisión bajo un nuevo formato: Comando. Los conductores Gian Piero Díaz y Renzo Schuller dieron la bienvenida a los participantes del reality de competencia.

Sin embargo, durante la presentación de los participantes de Combate hubo un hecho que llamó la atención. Zumba ingresó al set del programa y los conductores se dieron cuenta que su rostro se veía diferente.

"¿Te has maquillado mucho no? Estás muy blanco", dijo Gian Piero Díaz al observar detenidamente el rostro de Zumba. Sin embargo, el combatiente mencionó que estaba cuidando su piel del sol.

Alejandra Baigorria incluso mencionó los 'errores' en el 'look' de Zumba y, entre risas, todos los participantes de Combate se burlaron de las fallas en su rostro.

"Ese californiano que tienes en el pelo no va, esas pestañas que te han puesto, no sé, esa base ultrablanca no sé que ha pasado", dijo Alejandra Baigorria entre risas.

Ante esto, Zumba explicó que él no tenía pestañas postizas y que el personal de maquillaje le ponía un líquido de coco. Sin embargo, rápidamente quiso cambiar de tema e intentar coquetear con Michela Elías en Combate porque la joven está soltera.

