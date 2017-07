Combate: ¿Diana Sánchez y Pancho Rodríguez se llevan mal? [VIDEO]

Diana Sánchez ya no desea más broncas con Pancho Rodríguez en ‘Combate’ y aseguró que prefiere llevar la fiesta en paz.



“Bueno... no somos amigos, pero podemos trabajar juntos”, dijo Diana Sánchez, quien añadió que los enfrentamientos son parte del programa.



Pero hay mucha tensión, también están los problemas entre Luciana e Ivana, y Shirley y Diego Chávarri...

Creo que como en todo lugar, no siempre la personas se llevan del todo bien. Siempre existen las diferencias.

De otro lado, Diana Sánchez contó que está feliz con el lanzamiento de su show infantil.



“Muchos seguidores que tengo son los pequeños de la casa, así que estoy con mis shows infantiles. Voy a debutar este 15 de julio en el Festival del Mar. El año pasado también lo hicimos, pero ahora estamos completamente renovados, con un show espectacular y lleno de diversión, para que lo disfrute toda la familia”, señaló Diana Sánchez.