'Combate': Fabianne Hayashida y Ducelia Echevarría enfrentadas por Israel Dreyfus [VIDEO]

Fabianne Hayashida y Ducelia Echevarría fueron las protagonistas del enfrentamiento más candente este lunes en 'Combate'. Las rivales discutieron por Israel Dreyfus ya que la primera tuvo un interés de años por él mientras que la segunda estaría en coqueteos con su compañero del equipo rojo.

Es por ello que Fabianne Hayashida y Ducelia Echevarría compitieron para definir la situación de Israel Dreyfus en esta recta final de temporada en 'Combate'. La 'China' tuvo que responder por los acercamientos que tuvieron durante seis años y no supo decir con seguridad si es que aún existe la posibilidad de que puedan vivir una relación.

"No es que una lo tenga más que la otra, simplemente que yo trato de estar tranquila, no me pongo a llorar", dijo Fabianne Hayashida dando a entender que esta es la forma en la que Ducelia Echevarría intenta ganarse a Israel Dreyfus en 'Combate'.

Su rival no se quedó callada y dijo: "Que no se preocupe porque Israel no se va a ir a sentencia, ahí estoy yo para ganar la competencia... Mira china, has tenido seis años para conquistar a Isreal y no has logrado nada". Fabianne Hayashida solo se quedó callada y prefirió ir de frente a cumplir el reto en 'Combate'.

Fabianne Hayashida y Ducelia Echevarría se enfrentaron en un circuito y la 'china' consiguió la victoria para el equipo verde, pero con ello también hizo que Israel Dreyfus pase a sentencia. Las cosas no quedaron ahí porque un elemento habría perjudicado a su contrincante, por lo cual se repitió la prueba en 'Combate'.

En esta nueva ocasión, fue Ducelia Echevarría quien ganó y con ello logró salvar a Israel Dreyfus de la sentencia en esta jornada de 'Combate'.