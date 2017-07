Combate: Luciana Fuster e Ivana Yturbe se midieron en duelo 'hot' de baile, pero terminaron 'troleadas' [VIDEO]

Tal como ha pasado en las recientes ediciones de Combate, Luciana Fuster e Ivana Yturbe se vieron las caras en una competencia. Ataviadas con pícaras prendas, las modelos se movieron al ritmo de varias canciones.



Pero esto no fue lo que más resaltó de este juego en Combate. Luego de que Luciana Fuster e Ivana Yturbe terminaran sus shows, ellas fueron calificadas por los miembros del jurado.



¿Quiénes conformaron este grupo? Pues, no fueron coreógrafos ni especialistas en el tema, sino otros miembros de Combate. Así, el baile de Luciana Fuster e Ivana Yturbe se prestó para las bromas.



Gino Assereto, Pancho Rodríguez, Diego Chávarri y Zumba fueron los que opinaron sobre los movimientos de Luciana Fuster e Ivana Yturbe en el set de Combate. Así las cosas, las ‘troleadas’ no se hicieron esperar.