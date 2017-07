Combate: Luciana Fuster no pudo cumplir con este asqueroso desafío [VIDEO]

Luciana Fuster pasó un momento muy incómodo durante la más reciente edición de Combate cuando le tocó participar en un reto que no pocos en la audiencia calificarían de asqueroso. Pues resulta que la bella joven, quien ha tenido recientes diferencias con Ivana Yturbe, fue desafiada a llevar ojos de mula de un recipiente a otro con la boca.



Sí, leíste bien. Luciana Fuster, al igual que los demás participantes de Combate, pusieron una cara de desagrado cuando Renzo Schuller destapó la fuente que tenía varios ojos de mula. Lo peor vino poco después, cuando se escucharon comentarios que hicieron sentir peor a la modelo.



Durante el minuto y medio que duraba el reto, Luciana Fuster intentó cumplir con el juego sin éxito. La más feliz con este aprieto, como se vio en Combate, fue Ivana Yturbe.



La integrante del Equipo Rojo no dudó en burlarse de la suerte de Luciana Fuster con diferentes ademanes. Al final no se dio otra oportunidad al cuadro verde de Combate para terminar con el desafío, asunto que fue festejado por sus rivales.