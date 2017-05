'Combate': Michela Elías y Duilio Vallebuona confesaron romance y se dieron tierno beso [VIDEO]

El set de 'Combate' se puso más romántico que nunca este viernes pues en medio de uno de los retos en la recta final de temporada, dos de los integrantes del reality de ATV confirmaron que viven un intenso romance. Se trata de Duilio Vallebuona y Michela Elías, quienes forman parte del equipo verde.

Duilio Vallebuona y Michela Elías salieron al frente cogidos de la mana en 'Combate' y declararon su amor a todo el mundo mientras respondían las respuestas de los conductores. El propio tenista abrazó a su amada con mucho cariño.

"La verdad es que es una buena chica, de buen corazón, un poco loca, pero... Una de las cosas que más me gusta es que nunca está molesta", afirmó Duilio Vallebuona en el set de 'Combate'.

Michela Elías no se quedó atrás y le dio unos elogios a su pareja en 'Combate': "Es una de las pocas personas que entiende mi sentido del humor, que se preocupa por mí también, pero la verdad creo que tenemos que ir despacito. Yo salí de una relación en octubre pasado y me he mantenido soltera y quiero estar bien segura antes de entrar en una relación".

Todo esto último fue alusión a Emilio Jaime, el ex Michela Elías, quien estaba en set de 'Combate' y era enfocado permanentemente mientras hablaban los enamorados. La joven y Duilio Vallebuona se abrazaron y se dieron un beso después de estas palabras.