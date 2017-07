'Combate': Michela Elías y Duilio Vallebuona se indignaron por críticas de Pancho Rodríguez [VIDEO]

Otro problema se desató en el set de 'Combate'. Luego de enternecer a todos con su romance, Michela Elías y Duilio Vallebuona se han convertido en blanco de críticas. Varios integrantes del reality de ATV los han acusado de haber bajado sy nivel en la competencia y su capitán Pancho Rodríguez no ha sido la excepción.

Pancho Rodríguez no tuvo filtro cuando se le preguntó por la disminución del nivel de sus compañeros del equipo verde y aseguró que lo peor que le pudo pasar a Michela Elías y Duilio Vallebuona fue estar en el mismo equipo de 'Combate', ya que desde ese momento se dejaron de potenciar.

"Todos somos humanos, todos perdemos, aparte yo siento un apoyo constante de Michela así como Pancho también cuenta con un apoyo de Spheffa. Igual siempre le doy los tips a Michela para que sea mejor y ella me avisa en algunas cosas que puedo mejorar", ´fue lo que respondió Duilio Vallebuona en 'Combate'.

"Todos puedan o pueden perder, pero basta que yo pierda en algo para que me chanquen y piensan que estoy distraída... No es personal, pero siento que piensan que como tengo a mi enamorado me estoy distrayendo, lo cual es mentira", dijo Michela Elías a su vez en respaldo a su pareja en 'Combate'.