Pancho Rodríguez protagonizó un divertido momento en la edición de este jueves de 'Combate' cuando tuvo que someterse a la prueba 'Atrévete', en la que que debía de tomarse un extracto de rana. El 'pitbull' la pasó mal y esto le dio oportunidad a los demás para burlarse de él.

Pancho Rodríguez trató de superar este reto de 'Combate', pero nuevamente el estómago no le alcanzó para cumplirlo. El chileno se mostró muy decidido a hacerlo, pero a Gian Piero Díaz y Renzo Schuller se les ocurrió atormentarlo mostrándole una rana viva dentro de una frasco.

"No hagan eso porque sino no me lo voy a tomar porque me da pena", dijo Pancho Rodríguez, quien tras unos segundos aseguró que lo intentaría. Pero las burlas no pararon de ponerlo nervioso en el set de 'Combate' y cuando ya se disponía a probar del vaso comenzó a sonar 'Despacito'.

Las risas llenaron el set de 'Combate' y pusieron más nervioso a Pancho Rodríguez. El chileno no se atrevió a cumplir con esta competencia y fingió que un pequeño sorbo le provocó nauseas. Los conductores no creyeron su gesto y lo dejaron ir sin que sume puntos para el equipo verde.