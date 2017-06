Combate: Zumba fue agredido por 'Pantera' Zegarra [VIDEO y FOTOS]

Por poco la sangre llega al río. En la última edición de Combate, Zumba y 'Pantera' Zegarra tuvieron un fuerte roce que casi termina a golpes. Todo ello se dio cuando ambos disputaban una competencia, la cual fue completada por el primero de los mencionados.



Como se pudo ver en Combate, Zumba logró superar a 'Pantera' Zegarra casi por una pestaña. Por ello, él tocó la campana antes que el boxeador, quien no se quedó tranquilo y le dio un empujón para hacer lo mismo.



Esto no le cuadró a Zumba, quien le reclamó a 'Pantera' Zegarra frente a las cámaras de Combate. El pugilista no se quedó callado ni quieto, pechando a su rival y empujándolo con ambas manos.

Sin la intervención de los demás integrantes de Combate la situación hubiese salido de control. Tanto Zumba como 'Pantera' Zegarra botaban fuego e ira por los ojos cuando fueron llamados por Gian Piero Díaz al centro del set.



"Si ustedes en competencia tienen una rivalidad, perfecto. Díganse lo que les dé la gana, moléstense lo que les dé la gana, pero en competencia no se toquen", fue lo que dijo el conductor de Combate escoltado por Zumba y 'Pantera' Zegarra.