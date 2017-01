Alejandra Baigorria y Dorita Orbegoso: El enfrentamiento en vivo que no te querrás perder [VIDEO]

¡Se dijeron de todo! Alejandra Baigorria y Dorita Orbegoso se dijeron la vela verde en plena presentación en 'Combate Comando' ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué las participantes del reality de competencia discutieon en vivo? Te contamos aquí todo:

Dorita Orbegoso fue presentada como nuevo jale en Combate. La exparticipante de El Gran Show llegó al set del programa conducido por Renzo Schuller y Gian Piero Díaz para sumarse al reality de competencia.

Sin embargo, quien criticó el ingreso de Dorita Orbegoso a Combate fue Alejandra Baigorria. La rubia contó que hace un tiempo, la exparticipante de El Gran Show criticó a los chicos reality pero ahora llama la atención que se haya sumado al programa.

"Yo había escuchado que ella prefería el gimnasio antes que estar en un reality. Habría que preguntarle ¿no?", soltó Alejandra Baigorria en su presentación en Combate Comando.

Ante esto, Dorita Orbegoso no dudó en responderle y fiel a su estilo no se mordió la lengua. "Yo creo que la única persona que se sintió tocada fue Alejandra porque yo tengo muchos compañeros de reality, tengo muchos amigos aquí y en otros realities y no he tenido ningún comentario despectivo", manifestó la bailarina en Combate.

Alejandra Baigorria salió a defenderse y comentó que está muy orgullosa de ser llamada 'chica reality' porque eso le ha permitido aprender y mejorar en la televisión.

"Yo estoy orgullosa de ser una chica reality. Yo estoy creciendo aquí y no tengo ningún problema en serlo. La verdad no solo me tocaste a mí como dices, sino a todos los chicos de las redes sociales", respondió Alejandra Baigorria.

