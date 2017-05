Combate: Chica reality dejó la televisión para estudiar en Dubái y tener vida de lujo [FOTOS]

A mediados del 2016, Andrea Alibert debutó en la televisión peruana como participante de Combate. Llegó como la venezolana con familia peruana y se ganó el corazón de los fanáticos en pocas semanas. Pero la competencia en el reality fue fuerte para ella, por lo que quedó fuera. Sin embargo, ahora disfruta de la vida en Dubái.

Desde entonces Andrea Alibert no regresó a la televisión, pero mantiene una cuenta de Instagram muy activa, pues con su carisma y espectacular cuerpo ha conseguido miles de seguidores en las redes sociales. Al parecer, la modelo no tiene planes de regresar a algún reality, pues se encuentra viviendo en Dubái.

Andrea Alibert contó por redes sociales que vivirá en Dubai porque tiene planes de estudio en el país de los Emiratos Árabes. Ella agradeció a sus padres por apoyarla con este viaje. “Súper agradecida con mis padres por apoyarme en esta nueva etapa al otro lado del mundo y sorry por no despedirme, quería mantenerlo caleta hasta llegar a acá, porque no me gustan las despedidas”, menciona en el mensajes que te dejamos abajo.



Andrea Alibert solo estuvo una temporada en el programa Combate. Ella fue relacionada con Bruno Agostini, pero los rumores no crecieron. Es graduada de la carrera de comunicaciones de la USIL y ha mantenido una amistad cercana con Korina Rivadeneira.

Andrea Alibert Andrea Alibert graduada junto a sus padres.

Domingo con mis niñas lindas 👭👭 Una publicación compartida de Andrea Alibert (@andrea_alibert) el 17 de Jul de 2016 a la(s) 11:25 PDT



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.