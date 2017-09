¿Renzo Schuller y Gian Piero Díaz incómodos en Combate? [VIDEO]

Marisol Crousillat, quien fue productora y ‘Reina Madre’ de ‘Combate’, dijo que el reality ha perdido su esencia y por eso se está pidiendo que sea cancelado debido a los excesos que se ven en pantallas.

“Hace unos días vi en el programa un concurso de baile y me pareció demasiado fuerte, mostrando a las chicas prácticamente en hilo dental, yo no hacía tanto eso. Pero ahora lo ponen todo el tiempo y, sin duda, el programa perdió su esencia, no existe más el espíritu de la competencia”, dijo Marisol Crousillat.

¿Crees que Renzo y Gian Piero también son responsables?

Ellos son los conductores, no son responsables del contenido. Pero estoy segura que no están de acuerdo. Es más, solo debe estar saliendo la mitad de los cambios que proponen porque Renzo y Gian Piero se oponen.

Recordemos que hace unos días, Combate fue criticado por un juego que contenía poses sexuales. Por ese motivo, se ingresó una denuncia a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Este manifiesto fue presentado por el presidente de la Fundación de Ética Periodística del Perú, Alfredo Vignolo.

Se lo robaron en Combate

El juego en cuestión fue retirado de Combate. Incluso, también fue imitado por Esto Es Guerra, pero en ese caso todos los participantes que participaban eran del mismo sexo.

Por otro lado, Marisol Crousillat comentó, además, que su plataforma ‘Digital TV’ se asoció con RBC para lanzar, en señal abierta, su noticiero y el programa deportivo de Luis Trisano. (E. Castillo)

