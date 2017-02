'Combate': ¡FUERTE! Guty Carrera ingresa al programa y Gian Piero Díaz deja en claro unas "cositas" [VIDEO]

"Se que en Combate uno no viene y tiene un lugar asegurado. Uno no viene y se gana la cinta de capital. Espero que las personas que están acá presentes se sienta cómodas como yo lo estoy", Fue el discurso inicial de Guty Carrera en su ingreso a 'Combate'.



"Nosotros no somo quién para juzgar a nadie y no somos los responsables de ver quién entra o quién no...queremos que tengas en cuenta que esto nos genera una incomodidad...te pido que no hables de esa persona (Alejandra Baigorria)", comentó Gian Piero Díaz al ingreso de Guty Carrera a 'Combate'.



"Las únicas personas para hablar de ese tema es el Poder Judicial. Yo vengo a trabajar y mostrar todo el respeto a todos en el programa. Yo no he venido a tener ningún tipo de problema", comentó Guty Carrera en 'Combate'.



"Te conozco de los realitys y tú eres muy bueno. Nadie tiene por qué juzgarte por los problemas que tuviste fuera", fueron las palabras que Rafael Cardozo utilizó para darle todo su apoyo a Guty Carrera en su ingreso a reality juvenil, 'Combate'.