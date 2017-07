Combate: Ivana Yturbe sube candente fotografía a su cuenta de Instagram [VIDEO y FOTOS]

La bella Ivana Yturbe publicó una fotografía en el set de Combate donde muestra su escultural cuerpo. La modelo es conocida por publicar fotografías y videos divertidos donde muestra su día a día en Instagram.



Ivana Yturbe se luce en el set de Combate y muestra su hermosa figura con el traje de 'Combate'. La imagen fue publicada en Instagram y todos sus seguidores se lo agradecen con millones de corazoncitos.



Como se recuerda, Ivana Yturbe también se lució la última semana con una ropa de baño entera para disfrutar de la naturaleza y mojarse en las aguas de una catarata junto a sus amigos. A pesar de ser un traje de una sola pieza, la prenda dejaba mucho a la imaginación. Instagram fue testigo de ello.



"Give the ones you love wings to fly, roots to come back, and reasons to stay! #nature #jungle #fun #friends #independance #vacation" (Dale a los que te aman alas para volar, caminos para volver y razones para quedarse), escribió en su cuenta Instagram Ivana Yturbe.



Las fotografías de la modelo superaron los 15 mil likes y se llevó todos los elogios de sus seguidores en Instagram. Esta no es la primera vez que Ivana Yturbe deja a sus seguidores con la boca abierta.

