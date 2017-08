'Combate': Shirley Arica y Diego Chávarri se dicen de todo [VIDEO]

En estos juegos se dicen de todo en 'Combate'. "Contigo yo me aburro... yo soy un Romeo y tu no eres Julieta", dijo Diego Chávarri a Shirley Arica.



Por su parte, Shirley Arica le contestó: "Colgaste los chimpunes pero sigues jugando, a todas las mujeres sigues engañando. A mi gusta el Chavo y no me gusta el Kiko".



"Entiende mamacita nunca fuiste la firme, tú fuiste mi novia, permítete reir. Cánsate de mí. No pudiste conmigo, por eso buscaste a mi mejor amigo", contestó Diego Chávarri a Shirley Arica en 'Combate'.



Como se recuerda, hace una semana fue que Diego Chávarri y Shirley Arica ya se habían enfrentando en el duelo de hip-hop en 'Combate'.