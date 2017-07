Combate: Ex chica reality hace topless en el extranjero y sorprende al mundo [VIDEO y FOTOS]

¡Tremenda fotografía! Lisset Lanao subió la temperatura de Instagram y acaba de colocar una fotografía haciendo 'topless' en un hermosa playa de Colombia. La imagen tiene miles de corazoncitos y más comentarios donde los fanáticos de Lanao muestran todo su apoyo a la bella ex integrante de Combate.



"Para ser alguien, debes ser tú mismo! #colombia #sanandres #beach #popsical #playa #lagata #desnudo #topless #caribe #crazygirl", fue la divertida descripción que hizo Lisset Lanao, ex integrante de Combate en Instagram.



Lisset Lanao sabe muy bien cómo llamar la atención de todos su seguidores de Instagram con tremenda imagen en las playas de Colombia. La ex miembro de Combate se lució y arrancó los suspiros de todos sus seguidores.



La bella ex integrante de Combate también se hizo un radical cambio de Look y sorprendió a todos sus hinchas de Instagram. Como se recuerda, Lisset Lanao se hizo conocida por ser parte de reality juvenil Combate.



Una publicación compartida de Lisset Lanao (Gata) (@lanaolisset) el 14 de Jul de 2017 a la(s) 11:13 PDT